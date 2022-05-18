سباق لقب البريمرليغ.. صراع متواصل بين السيتي والريدز

تقرير 218

يعد التمسك بحظوظ التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى آخر أنفاس خط نهاية الموسم من الصعوبات في السنوات الأخيرة، لكن الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول هذا الموسم كشف أن الفريقين اللذين يعدان الأفضل محلياً وأوروبياً لن يستسلما حتى الرمق الأخير.

وقد تمكن السيتي في صراع الحفاظ على اللقب من احتلال صدارة الترتيب بـ90، وهيمنة هجومه الذي تمكن من تسجيل 96 هدفاً، ودفاعه الأفضل بتلقيه 24 هدفاً، ما يؤكد هيمنة أبناء الفيلسوف بيب غوارديولا على الكرة الإنجليزية بشكل واضح بالأداء والأرقام.

بالمقابل، يمتلك ليفربول رقماً مهماً، حيث يعتبر الفريق الوحيد في البريمرليغ الذي لم يتلقَ أي خسارة في المسابقة خلال عام 2022، إذ خاض رفقاء محمد صلاح 18 مباراة في البريمرليغ انتصر في 15 وتعادل 3 مرات، كما أن مزاحمة حامل اللقب بهذه الطريقة تعد تأكيداً على جدارة الفريق للوصول إلى خط حسم سباق لقب الدوري الأبرز في أوروبا.

تلقى ليفربول 25 هدفاً هذا الموسم، بينما سجل 91 هدفاً في حصيلة قياسية، وتنافس يؤكد سطوة خط الهجوم بقيادة الثلاثي محمد صلاح هداف هذا الموسم بـ22 هدفاً وساديو ماني ودييغو جوتا.

موسم سيحسم في آخر تسعين دقيقة في الجولة المقبلة.. فهل يكن اللقب العشرين للريدز؟ أم أن السيتي سيحقق لقبه الرابع في آخر خمس سنوات والثامن في تاريخه؟ كل هذه الإجابات ستكشفها الجولة الأخيرة من صراع البريمرليغ.

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