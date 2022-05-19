فرانكفورت يفك عقدة البطولات الأوروبية.. ويحصد لقب اليوروباليغ

توج آينتراخت فرانكفورت بلقب بطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ” بفوزه في النهائي على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب رامون سانشيز بيزيخوان في إشبيليه.

تقدم رينجرز في المباراة عبر جوري أريبو في الدقيقة 57، إلا أن رافائيل بوري تمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة 69، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، كما أن الأشواط الإضافية لم تشهد أي أهداف؛ ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي تمكن خلالها الفريق الألماني من حسمها بخمسة ركلات مقابل أربعة، ليحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1960.

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