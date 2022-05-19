تشيلسي يستضيف ليستر في مباراة مؤجلة ضمن البريمرليغ

يستضيف تشيلسي ضيفه ليستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من البريمرليغ .

ويسعى البلوز إلى تحقيق الانتصار في المواجهة بعد خسارة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول بركلات الترجيح حيث خرج الفريق هذا الموسم دون التتويج بأي لقب، وستكون المواجهة قبل الأخيرة لتشيلسي على أرضه هذا الموسم قبل استضافة واتفورد في الأسبوع المقبل خلال الجولة الأخيرة.

ويملك تشيلسي 70 نقطة في المركز الثالث، حيث ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يحتل ليستر سيتي المرتبة التاسعة بـ 48 نقطة، حيث فقد آمل التأهل إلى أي بطولة أوروبية، الموسم المقبل.

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