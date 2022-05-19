تلميح جديد من وكيل ليفاندوفسكي بخصوص انتقاله لبرشلونة

بحسب ما ورد اشترى وكيل روبرت ليفاندوفسكي قمصانًا من متجر نادي برشلونة مع طباعة اسم موكله على ظهره، وسط تكهنات بشأن الانتقال إلى كامب نو.

أعرب اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف وأنه لن يمدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يُعتقد أن برشلونة حريص على إحضار ليفاندوفسكي إلى كتالونيا، حيث زعم أحد التقارير أنه يمكنهم بيع فرينكي دي يونج للمساعدة في تمويل انتقال اللاعب البولندي الدولي.

وفقًا للصحفي جيرارد روميرو، كان وكيل ليفاندوفسكي بيني زهافي يتواجد بين جماهير برشلونة وقام بشراء 10 قمصان من المتجر الرسمي للنادي في باسيو دي غراسيا مع طباعة اسم اللاعب على ظهره.

بعد ثماني سنوات مليئة بالألقاب مع بايرن ميونيخ، يحرص ليفاندوفسكي على البحث عن تجربة جديدة وسينظر في خياراته قبل موسم 2022-23.

سجل المهاجم المخضرم، الذي ارتبط أيضًا بتشيلسي، 344 هدفًا في 375 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في 2014.

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