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استاد الجوهرة يحتضن نهائي كأس ملك السعودية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحتضن ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية النهائي رقم 46 من كأس الملك بين الهلال والفيحاء.

وتواجه الفريقان مرتين هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حسم التعادل دون أهداف المواجهة الأولى، وتمكن الفيحاء من الظفر بالمباراة الثانية بهدف دون ردٍّ في الثالث من مايو الجاري.

ويسعى الهلال إلى فك عقدة الموسم مع الفيحاء من أجل التتويج بالكأس.

ويطمح الهلال إلى حصد لقبه الأول هذا الموسم والعاشر في تاريخه بالمسابقة، فيما يتطلع الفيحاء لكتابة التاريخ والتتويج بالكأس لأول مرة في تاريخه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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