تشيلسي يتعادل مع ليستر .. وأستون فيلا وبيرنلي يؤجلان هوية الهابط

تقرير 218

انتهت مباراة تشيلسي أمام ضيفه ليستر سيتي بهدف لمثله في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من البريمرليغ والتي استضافها ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

افتتح ليستر أول أهداف المباراة بحلول الدقيقة السادسة عن طريق جيمس ماديسون، وعدل ماركوس ألونسو النتيجة للبلوز في الدقيقة 34، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 71 نقطة ليضمن بقاءه في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الثعالب عند 49 نقطة في المرتبة التاسعة.

من جهة أخرى، تعادل أستون فيلا أمام ضيفه بيرنلي بهدف لمثله في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من البريمرليغ على ملعب فيلا بارك.

افتتح بيرنلي التسجيل خلال المباراة في الدقيقة 45، إلا أن إميليانو بوينديا عدل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 45 نقطة في المركز 14، فيما رفع بيرنلي نقاطه إلى 35 نقطة؛ ليتأجل تفادي الهبوط إلى الجولة الأخيرة والحاسمة الأسبوع المقبل.

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