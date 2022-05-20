خلفا الوحشي.. تعيين السليمي مدربا للأفريقي التونسي

أعلن نادي الأفريقي التونسي تعيين عادل السليمي كمدير فني جديد للفريق خلفًا للمدرب المقال منتصر الوحشي.

وجاء الاتفاق مع السليمي بعد خسارة الفريق أمام النجم الساحلي في الكلاسيكو، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مجموعة التتويج بالبطولة التونسية.

وبحسب بيان النادي؛ فإن عقد عادل السليمي سيتواصل حتى يونيو 2024.

وأشار البيان إلى أن السليمي سيكشف عن الفريق المعاون له خلال اليومين المقبلين.

وكان السليمي قد عمل مساعدًا للجهاز الفني لفريق الأفريقي في وقت سابق ، كما شغل منصب المدرب المساعد للمدير الفني للمنتخب التونسي منذر الكبير.

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