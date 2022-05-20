نهائي الأبطال.. الملكي يتأهب بالطاقة القصوى لموقعة باريس

أيام معدودة قبل موقعة باريس بين ريال مدريد وليفربول برسم نهائي دوري أبطال أوروبا، نسخة استثنائية أكملها الفريق الملكي الأبيض بالوصول إلى النهائي بطريقة سينمائية.

طريق الريال نحو النهائي لم يكن مفروشاً بالورود وبالسهولة المطلقة، بعكس طريق منافسه ليفربول، فالميرينغي تخطى عقبات كثيرة استحق خلالها التواجد في نهائي البطولة الأهم على مستوى القارة الأوروبية، فعبور باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي في المباريات الإقصائية خير دليل على أن كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي لم تصل بالصدفة إلى المشهد الختامي في البطولة.

تحضيرات الريال للنهائي متواصلة في مقره التدريبي وقبل جولة من نهاية الليغا التي حسم أمرها قبل أربع جولات من النهاية بكل جدارة، التحضيرات التي يراهن عليها أنشيلوتي لتكملة المشوار الناصع البياض بتواجد أهم مفاتيحه كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وتوني كروس وتيبو كورتوا، ستتواصل حتى 27 من الشهر الجاري أي قبل يوم من النهائي المرتقب.

الفريق الذي يملك تسعة أرواح كالقطط بحسب وصف رئيس اليويفا ألكسندر تشفرين، يتفاءل بملعب باريس، كونه حصد اللقب أمام فالنسيا بثلاثية دون مقابل قبل اثنين وعشرين عاماً، لكن هذه المرة سيواجه أحد أشد الخصوم فتكاً من الناحية الهجومية، ولذا يجب على أنشيلوتي أن يتذكر هوية الكرة الإيطالية من النواحي الدفاعية.

الريال يطمح لوضع الكأس إلى جانب الثلاث عشرة بطولة سابقة في أبطال أوروبا، لتُزين متحف ألقابه المرصع بأغلى الكؤوس، وكل التحضيرات ستكتمل من أجل اللقب الرابع عشر في خزائن البرنابيو.

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