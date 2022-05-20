نهائي الأبطال.. ليفربول يطمح لحصد المجد القاري

تقرير 218

تتوجه الأنظار إلى باريس حيث النهائي الذي يجمع ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي المسابقة، حيث اقترب الريدز من الإخفاق في الوصول إلى النهائي عدة مرات، لكن خبرة اللاعبين ودهاء واحد من أبرز مدربي العالم كان له الدور البارز في التواجد مجدداً في نهائي أبطال القارة العجوز.

يرى مراقبون أن الجيل الحالي في ليفربول بقيادة البروفيسور يورجن كلوب سيُخلد في تاريخ الكرة الإنجليزية والأوروبية، لأنه استعاد ذكريات الألقاب في المواسم الأخيرة، والموسم الحالي قد يشهد رباعية تاريخية في حال الظفر بذات الأذنين والبريمرليغ الذي يعد الأصعب.

وأعطت المواجهة الأخيرة أمام ساوثهامبتون الأمل للريدز بحصد لقب البريمرليغ قبل أسبوع واحد من نهائي الأبطال والموسم، فالفريق ينتظر تعثر المتصدر مانشستر سيتي الجولة الأخيرة، وانتصاره أمام وولفرهامبتون سيفتح باب التتويج الصعب نسبياً.

وتعد مشاركة صلاح في النهائي أمام الريال إجبارية رغم الإصابة أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأيام الماضية، كما أن الفريق الطبي للريدز يسعى لتجهيز البرازيلي فابينهو أبرز أعمدة كلوب التكتيكية بالأرقام والإحصائيات.

ويطمح الرباعي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا إضافة إلى جويل ماتيب لقيادة الفريق إلى التتويج الثاني في دوري الأبطال، ليكونوا على بُعد لقب وحيد من الأسد الكاميروني صامويل إيتو، الذي تُوج باللقب ثلاث مرات كأكثر لاعب أفريقي، ليفربول سيكون على أتم الجاهزية لمقارعة الريال وسحب البساط منه ونيل اللقب الأوروبي الغالي.

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