مارتينز يستدعي عامر التاورغي للانضمام لصفوف المنتخب

قدّم مدرب منتخبنا الوطني الفرنسي كورنتن مارتينز الدعوة للاعب فريق النصر عامر التاورغي، لتعزيز قائمة المنتخب بعدما تعذر التحاق محمد الطبال والذي يخوض العلاج بسبب آلام على مستوى الرقبة.

ويتواصل معسكر الفرسان حتى يوم 27 من الشهر الجاري، حيث سيعود الفريق ليُواصل تحضيراته الأخيرة ببنغازي بالتحاق اللاعبين المحترفين الأربعة، وهم حمدو الهوني وإبراهيم بودبوس ومحمد صولة والسنوسي الهادي.

ويستعد المنتخب لخوض مباراة الجولة الافتتاحية أمام منتخب بوتسوانا، ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2023 في الأول من شهر يونيو المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية