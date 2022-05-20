المنتخب الوطني يستعد لخوض مباراة ودية في معسكره بالإسكندرية

الإسكندرية 20 مايو 2022 (وال)- يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، لإجراء مباراة ودية على هامش معسكره المقام حاليًا في الإسكندرية.

وذكر موقع “ريميسا” الرياضي أن المنتخب الوطني؛ يسعى للاتفاق على خوض المباراة أمام فريق إيسترن كومباني أحد أندية الدوري المصري الممتاز وديًا خلال الأيام المقبلة على هامش المعسكر.

ويأمل المدير الفني في رؤية مدى تطبيق اللاعبين لتعليماته وتجربة الخطة التي سيعتمد عليها في الفترة المقبلة.

وكان الفرنسي كورينتين مارتينز المدير الفني للمنتخب الوطني؛ قد فضل الدخول في معسكر خارجي مغلق، للتحضير لمباراتي الفرسان في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يعود المنتخب الوطني في نهاية الأسبوع المقبل إلى ليبيا، للانتظام في معسكر ببنغازي استعدادًا لمباراة بوتسوانا.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره بوتسوانا في مباراة الجولة الأولى ضمن التصفيات على أن يطير بعدها لخوض مباراة الجولة الثانية أمام غينيا الإستوائية. (وال)

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