الخمس تستضيف بطولة أندية ليبيا للملاكمة

يواصل الاتحاد الليبي لرياضة الملاكمة تحضيراته لإقامة بطولة كأس ليبيا للأندية في نسختها الأولى لفئتي الأواسط والكبار، والتي تستضيفها كلية التربية البدنية بجامعة المرقب بمدينة الخمس يومي 26 و27 من شهر مايو الجاري.

وينتظر أن تحظى هذه البطولة الأولى من نوعها بمشاركة كبيرة من مختلف الأندية من كافة ربوع ليبيا، وسيتم حسم النتائج خلال البطولة من خلال احتساب النتائج بالنقاط.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن ينال الفائز بالترتيب الأول 10 نقاط، ويحصل صاحب الترتيب الثاني على 7 نقاط، فيما ينال صاحب المركز الثالث 4 نقاط، والفريق الذي سيتحصل على أكبر عدد من النقاط سيتوج بكأس البطولة.

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