المنتخب الوطني يجري الجمعة مرانه الثالث بمعسكر الإسكندرية

الإسكندرية 20 مايو 2022 (وال)- يجري المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة الفرنسي كورينتين مارتينز اليوم الجمعة، مرانه الثالث ضمن معسكره في الإسكندرية.

ويشهد مران الفرسان اليوم؛ مشاركة لاعبي الأهلي طرابلس المقرر انضمامهم إلى المعسكر، بعد عودة الفريق من رحلة جنوب إفريقيا لخوض نصف نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الأهلي طرابلس الدوليون هم: أحمد التربي، ومحمد الطبال، وصالح الطاهر، ومؤيد جدور، ومحمد المنير، ونورالدين قليب لصفوف المنتخب.

كما سينتظم أيضًا المهاجم عامر التاورغي لاعب النصر في المعسكر اليوم، بعد أن تم استدعائه مؤخرًا لتعويض غياب محمد الطبال الذي يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

وأشاد المدير الفني بلاعبي المنتخب الوطني ومستوياتهم مع أنديتهم وطالبهم بمزيد من التألق خلال الفترة المقبلة. (وال)

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