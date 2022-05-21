رفيق يفوز على مختلط دارنس والصداقة استعداداً للدور السباعي

اختتم فريق رفيق بصرمان مبارياته الودية، ضمن استعداداته للدور السباعي الحاسم للتأهل للدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل – وفقاً لما أورده موقع ريميسا الرياضي.

وواجه رفيق في مباراة ودية مختلط ناديي الصداقة من شحات ودارنس من درنة، على هامش تكريم نجم الكرة الليبية اللاعب الراحل عمر داوود في ذكرى مرور أربع سنوات على وفاته.

وفاز فريق رفيق في المباراة بهدف وحيد سجله اللاعب منير الواثق، بعد أن هيمن التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة قبل أن يتمكن فريق رفيق من حسم المباراة لصالحه في الشوط الثاني، في لقاء سادته الروح الرياضية بين لاعبي الفريقين.

وتجدر الإشارة إلى أن رفيق أنهى بهذه المباراة الودية كافة استعداداته لمباريات الدور السباعي، وسيبدأ مشواره بمواجهة أمام نظيره الهلال من سبها في الجولة الأولى الاثنين المقبل.

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