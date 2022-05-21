بسبب سوء النتائج .. دورتموند يقيل مدربه روزه

أعلن نادي بروسيا دورتموند إقالة مدربه ماركو روزه وذلك بعد عام واحد لتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق.

وجاء قرار إقالة روزه من قبل الإدارة التنفيذية للنادي عقب خروج الفريق دون أي لقب مع نهاية الموسم، ليؤكد النادي أن العلاقة انتهت بالتراضي مع المدرب الألماني.

واحتل دورتموند المركز الثاني في البوندسليغا بفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب بايرن ميونيخ كما خرج من دور 16 من كأس ألمانيا، فيما ودع دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا واتجه للمشاركة في الدوري الأوروبي الذي لم يكمل مسيرته حيث خرج من ثمن النهائي، وتعرض الفريق للخسارة في 15 مباراة من أصل 46 بقيادة ماركو روزه.

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