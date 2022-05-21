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الاثنين انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة الدرجة الأولى للصعود للممتاز

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تنطلق يوم الاثنين مباريات الأسبوع الأول من المرحلة الثانية لمسابقة الدرجة الأولى لفرق المجموعة الأولى.

مباريات الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة القدم تنطلق بإقامة ثلاث مباريات عندما يلتقي بنغازي الجديدة مع فريق الشرارة بملعب الجميل فيما يواجه البرانس نظيره الصقور بملعب الزاوية ويلتقي المروج الأنوار بملعب صبراتة فيما يخلد فريق وفاق اجدابيا للراحة في الأسبوع الأول.

المصدر: ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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