تنطلق يوم الاثنين مباريات الأسبوع الأول من المرحلة الثانية لمسابقة الدرجة الأولى لفرق المجموعة الثانية.

ويلتقي البشائرة فريق الظهرة بملعب القبة فيما يواجه رفيق فريق هلال سبها بملعب شحات بينما الجاران المستقبل وأساريا على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

هذا ويذكر أن فريق أبي الأشهر يخلد لراحة في الأسبوع الأول.

