تدريبات المنتخب ليوم الجمعة تشهد حضور جميع اللاعبين

شهدت تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس الجمعة حضور جميع لاعبي المنتخب بقيادة المدرب الفرنسي ماراتنيز في المعسكر الخارجي بالأسكندرية.

وشهدت تدريبات يوم الجمعة التحاق لاعبى الأهلى بطرابلس، وهم محمد منير ومؤيد جدور وصالح طاهر وأحمد التربى ونورالدين القليب كما دُعي لاعب فريق النصر عامر التاورغي إلى الالتحاق بمعسكر.

يذكر أن منتخبنا الوطني يفتتح التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى “كان” 2023 في نهاية الشهر الحالي بلقاء يجمعه مع نظيره البوتسواني بملعب شهداء بنينا.

المصدر: ليبيا الأحرار

