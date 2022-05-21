الميرينغي ينهي موسم الليغا.. بالتعادل أمام بيتيس

تعادل ريال مدريد حامل لقب الليغا أمام ضيفه ريال بيتيس، دون أهداف، في الجولة 38 والأخيرة من عمر الدوري الإسباني.

وأخفق الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة واحدة في ختام مباريات الليغا، ووصل الميرينغي إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 65 نقطة في المرتبة الخامسة ليتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها؛ تغلب ليفانتي على مضيفه رايو فاليكانو بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب تيريزا ريفيرو في مدريد.

وسجل رايو فاليكانو أول أهداف المباراة في الدقيقة 18 وعدل غونزالو ميليرو النتيجة في الدقيقة 26، وأضاف روجر مارتي الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يعود ميليرو ويسجل الثنائية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وقلص سيرجيو نافارو النتيجة في الدقيقة 62 من علامة الجزاء، قبل أن يسجل ليفانتي الهدف الرابع في الدقيقة 76.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز 19، فيما توقف رايو عند 42 نقطة في المركز 12.

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