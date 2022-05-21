منتخب ليبيا يتأهب ويستعد لتصفيات بطولة أفريقيا 2023

الإسكندرية 21 مايو 2022 (وال) _ تتواصل في مدينة الإسكندرية المصرية داخل معسكر تدريبي، استعدادات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي الجديد (كورنيتين مارتينيز)، والتي بدأت حصتها الأولى مساء الإربعاء الماضي وتستمر حتى 27/مايو الجاري .

قائمة المنتخب الأول ضمت 29 لاعباً بما فيهم المحترفين خارج البلاد، وجميعهم سيكونون على موعد حين يفتتح المنتخب أولى مبارياته في تصفيات بطولة أفريقيا / ساحل العاج 2023 أمام منتخب بوتسوانا، في الأول من شهر يونيو المقبل فوق أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، بصافرة الحكم الغيني أحمد سيكوتوري.

يذكر أن المنتخب الليبي جاء ضمن المجموعة العاشرة للتصفيات الأفريقية رفقة منتخبات (تونس ، وغينيا الإستوائية وبوتسوانا). (وال _ الإسكندرية) ف ح / ه ع

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