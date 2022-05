منتخب الصالات يباشر تدريباته الأحد استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العرب

يباشر منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات الأحد تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية في التاسع عشر من الشهر القادم.

وستتواصل تحضيرات منتخب الصالات حتى الخامس من شهر يونيو المقبل، ثم يخوض معسكرا تدريبيا بمصر لمدة 10 أيام ثم سيتوجه إلى مدينة الدمام السعودية.

يذكر أن منتخبنا الوطني للصالات سبق له أن حقق لقب البطولة العربية في مناسبتين عام 2007 في البطولة التي أقيمت بليبيا وعام 2008 في البطولة التي استضافتها مصر.

