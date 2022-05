يشارك منتخبنا الوطني للدراجات في طواف الجزائر الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 27 من مايو الحالي.

ويشارك منتخبنا بعدد ستة دراجين في البطولة التي تشهد مشاركة دول الجزائر وتونس وفرنسا ومصر والإمارات إضافة إلى السعودية.

يذكر أن سباقات الطواف انطلقت أمس الجمعة من مدينة الجزائر العاصمة وصولا إلى مدينة وهران.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني للدراجات يشارك في طواف الجزائر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار