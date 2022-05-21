اختيار رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي

المنامة 21 مايو 2022 (وال)- انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة في اجتماعها بالبحرين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

يذكر أن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، يشغل منصب نائب الرئيس للاتحاد الأفريقي للعبة، وتتواصل عضويته في الاتحاد العربي حتى العام 2025.

وينتظر أن يتم خلال اجتماعات الاتحاد العربي بالمنامة، اختيار عدد من العناصر الليبية ضمن اللجان العاملة بالاتحاد، بينها لجنة المدربين عبدالوهاب زوبي ولجنة المسابقات خيري دوة، ولجنة الكرة الطائرة الشاطئية بدر الشريف. (وال)

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