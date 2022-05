اتحاد الملاكمة يواصل تحضيراته لإقامة بطولة كأس ليبيا للأندية

يستعد الاتحاد الليبي للملاكمة لإقامة بطولة كأس ليبيا للأندية التي تستضيفها كلية التربية البدنية بجامعة المرقب بمدينة الخمس لفئتي الأواسط والكبار.

بطولة الاندية ستقام خلال يومي 26 و27 من شهر مايو الجاري بمشاركة الأندية من مختلف المدن، وسيجري حسم النتائج خلال البطولة واحتساب النتائج بالنقاط، إذ ينال الفائز بالترتيب الأول عشرة نقاط، أما الترتيب الثاني فسبع نقاط، بينما ينال صاحب المركز الثالث أربع نقاط، والمتحصل على أكبر عدد من النقاط سيتوج بكأس البطولة.

