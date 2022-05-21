نهائي الأبطال.. صراع حماية الشباك بين كورتوا وأليسون

تقرير 218

حمل طريق ريال مدريد وليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، العديد من الأرقام والاحصائيات ولكن مشوار الفريقين في البطولة الأوروبية الأغلى على صعيد الأندية ساهم خلاله أحد أبرز حراس المرمى في العالم على الإطلاق، فحامي عرين الريال تيبو كورتوا كان سداً منيعاً خلال موسم الأبطال، وتفنن في إبعاد فرص الخصوم حتى التأهل إلى المشهد الختامي، فيما يعد البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول واحداً من الحراس الأفضل في المواسم الأخيرة خصيصاً بعدما توج بالبريمرليغ ودوري الأبطال في مناسبات سابقة.

وتستعرض 218 مسيرة الحارسين بالأرقام والإحصائيات، خلال بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم:-

تيبو كورتوا .. موسم استثنائي وحلم باللقب الأوروبي

يسعى الحارس البلجيكي إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته، بعدما توج بالليغا مرتين، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

شارك كورتوا هذا الموسم في 60 مباراة مع الريال، في كل المسابقات بإجمالي 5190 دقيقة.

خاض 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بإجمالي 1140 دقيقة، واستقبل 14 هدفاً وخرج بشباك نظيفة من 4 مباريات.

وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة في أغلب المباريات في دوري الأبطال، كما تصدى لركلة جزاء ليونيل ميسي في ذهاب ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان.

أليسون بيكر .. الطموح للتتويج الثاني

يطمح حارس ليفربول أليسون بيكر أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته، بعدما توج بالكأس موسم 2018- 2019 على حساب توتنهام هوتسبير في مدريد.

وقدم الحارس البرازيلي واحداً من ألمع مواسمه مع الريدز، حيث شارك في 52 مباراة في كل مسابقات الموسم بإجمالي وصل إلى 4320 دقيقة.

وتصدى أليسون لـ15 فرصة نحو مرماه خلال دوري الأبطال، كما خرج بشباك نظيفة خلال 4 مباريات في المسابقة الأوروبية، كما استقبل 13 هدفاً في 12 مباراة.

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