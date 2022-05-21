باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد نجمه كيليان مبابي حتى عام 2025

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي لمدة 3 سنوات وحتى العام 2025.

إعلان التجديد جاء قبل مواجهة ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، حيث قال ناصر الخليفي رئيس النادي: لديّ خبار سار لكم، كيليان سيبقى معنا حتى صيف عام 2025.

ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية عن راتب مبابي، إلّا أنّ بعض الصحف أشارت إلى النجم الفرنسي سيحصل على 56 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى 118 مليون مكافأة توقيع العقد الجديد، ومكافآت أخرى عن الأهداف والبطولات التي يحققها الفريق.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت صراعاً كبيراً بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، حيث كانت التوقعات تشير إلى انتقال اللاعب الفرنسي إلى النادي الملكي، إلّا أنّ باريس نجح في الأيام الأخيرة في إقناع كيليان بالبقاء.

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