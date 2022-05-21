بعد 5 مواسم.. روديغر يعلن مغادرة ستامفورد بريدج

أعلن أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي، عن رحيله عن صفوف الفريق اللندني نهاية الموسم الجاري والبدء بتجربة جديدة مع نادٍ آخر.

وأشار روديغر في تغريدة عبر حسابه بتويتر، إلى أنه لا يحب الوداع، مؤكداً أن تشيلسي يعد أبرز الأندية التي لعب معها طيلة فترته الاحترافية، وسجل المدافع الألماني خمسة أهداف هذا الموسم في ثلاث وخمسين مباراة خاضها، كما ساهم في صناعة أربعة أهداف.

وسينتهي عقد روديغر مع البلوز في يونيو المقبل، ومن المتوقع أن ينضم المدافع الألماني صاحب التسعة والعشرين عاماً إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، كما أن هناك العديد من الأندية تراقب اللاعب على غرار باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

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