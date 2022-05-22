مبابي باقٍ في باريس سان جيرمان حتى 2025

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أعلن، نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي في صفقة جديدة مع الباريسيين حتى 30 يونيو 2025.

ونقل النادي، عن مهاجمه الشاب، قوله: “أود أن أعلن أنني اخترت تمديد عقدي في باريس سان جيرمان. وبالطبع أنا سعيد. أنا مقتنع بأنه يمكنني هنا الاستمرار في التطور في النادي الذي يوفر كل ما هو ضروري لأداء أعلى مستوى، ويسعدني أيضًا أن أستمر في اللعب في فرنسا، البلد الذي ولدت فيه، حيث نشأت وحيث صنعت اسمي”.

كما قال: “أود أن أشكر فخامة الرئيس ناصر الخليفي على ثقته وتفهمه وصبره. كما أود أن أشكر جميع مشجعي. باريس سان جيرمان، في فرنسا وحول العالم على حد سواء، على دعمهم، خاصة في الأشهر الأخيرة. معًا، جنبًا إلى جنب وبطموح، سنصنع السحر في باريس”.

علامة فارقة

وبدوره قال ناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان: “التزام كيليان تجاه. باريس سان جيرمان يمثل علامة فارقة في تاريخ نادينا، ولحظة رائعة لمشجعينا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: “منذ اليوم الذي انضم فيه كيليان إلى عائلتنا، حقق عظمة تتجاوز سنواته في كل مرحلة. بالتزامه مع باريس سان جيرمان، سيكون أساس مستقبل نادينا داخل وخارج الملعب”.

كما قال الخليفي: “أنا فخور وسعيد للغاية لكيليان ولجماهيرنا وعائلة باريس سان جيرمان بأكملها في جميع أنحاء العالم. سنواصل رحلتنا الرائعة معًا. وبالنسبة لجماهيرنا ونادينا، تنتظرنا أعظم فصول مستقبلنا”.

تاريخ حافل لـ مبابي

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 من آي إس موناكو، حيث استطاع المهاجم الشاب. من ضاحية بوندي في باريس (سين سان دوني) صنع اسمه بالفعل في كتب تاريخ النادي. ليصبح ثاني أفضل هداف على الإطلاق برصيد 168 هدفًا و87 تمريرة حاسمة في 216 مباراة بجميع المسابقات.

ساعد المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا النادي على الوصول إلى حقبة ذهبية مليئة بالكؤوس، حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي (2018 و2019 و2020 و2022) وثلاثة كأس فرنسا (2018 و2020 و2021) واثنين من كأس الدوري الفرنسي (2018 و2020) وكأس الأبطال (2019 و2020).