الليبي “علي افتيته” منسقا عاما لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2022 

الدار البيضاء 22 مايو 2022 (وال) _ كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( CAF) السيد (علي افتيته) من ليبيا، بمهام المنسق العام للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستجمع فريقي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، في 30 من شهر مايو الحالي، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

ويعد السيد (علي افتيته) من الشخصيات الرياضية المميزة في مجال الإدارة الرياضية في ليبيا، عمل خلالها لسنوات في إدارة نادي الهلال ببنغازي والاتحاد الليبي لكرة القدم في سنوات سابقة.

وحالياً يعمل افتيته مع الكاف منسقا عاما لعديد المباريات في كل المسابقات الإفريقية، وشارك بصفة دائمة في كل أدوار المسابقات، بداية من دور المجموعات إلى الربع النهائي والنصف النهائي، والآن نال ثقة الكاف ليكون منسقا عاما لمباراة النهائي. (وال _ الدار البيضاء) س أ

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