سان جيرمان يكتسح ميتز في ليلة التتويج بالدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان حامل اللقب ضيفه ميتز بخماسية دون مقابل، على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح النجم كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة الخامسة والعشرين، وبعد ثلاث دقائق عاد مبابي لتعزيز النتيجة للفريق الباريسي، وأضاف البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والثلاثين، ليعود نجم المباراة مبابي لتسجيل الهاتريك والرابع لفريقه، قبل أن يختتم أنخيل دي ماريا الخماسية في الدقيقة السابعة والستين.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 86 نقطة ليحصد اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، وفور انتهاء المباراة احتفل اللاعبون بدرع الدوري وتكريم النجم أنخيل دي ماريا في آخر مبارياته مع الفريق بعد نهاية عقده.

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