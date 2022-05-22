البكباك يفوز بعضوية في الاتحاد العربي للكرة الطائرة

فاز عدنان البكباك رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والذي أقيم بالعاصمة البحرينية المنامة.

وتتواصل اجتماعات الاتحاد العربي بالعاصمة البحرينية المنامة، لانتخاب واختيار رؤساء وأعضاء اللجان العاملة منها لجان المسابقات والمدربون والشاطئية.

وتقدمت عدة شخصيات ليبية للمنافسة لشغل هذه المناصب، منها عبد الوهاب زوبي المرشح لعضوية لجنة المدربين العربية، وخيري دوة المرشح لعضوية لجنة المسابقات العربية وبدر الشريف المرشح لعضوية لجنة الكرة الطائرة العربية.

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