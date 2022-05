افتيته.. منسقاً عاماً لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف علي افتيته بمهام المنسق العام للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي ستجمع الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي 30 مايو الحالي بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وجاء تكليف الكاف لعلي فتيتة نظرا لما يتمتع به من كفاءة عالية في إدارة وتنسيق المباريات الكبرى.

يذكر أن افتيته سبق له العمل لسنوات كرئيس لنادي الهلال ببنغازي وبالاتحاد الليبي لكرة القدم في سنوات سابقة كما يشغل حالياً منصب مراقب معتمد لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

