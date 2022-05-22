بعد غياب 11 عاما  .. ميلان يحرز لقب الدوري الإيطالي

أخبار ليبيا 24

حصد ميلان لقبه الـ 19 في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد. عقب انتصاره الكبير على مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة 38 والأخيرة .

وجاء تتويج الميلان بالدوري بعد غياب 11 عاما. إذ نال الفريق الأحمر والأسود آخر لقب له موسم 2011/2010 بقيادة المدرب ماسيمليانو أليغري.

دخل ميلان المباراة باحثا عن شباك ساسولو، وهو ما تحقق له في الدقيقة 17 بهدف أول سجله أوليفييه جيرو. الذي أراح أعصاب جماهير فريقه بهدف ثان وقع عليه الفرنسي عند الدقيقة 32.

وواصل ميلان ضغطه الهجومي إلى أن نجح في إحراز هدف ثالث في الدقيقة 36 عن طريق فرانك كيسي. الذي خاض بقميص “الروسونيري” آخر مباراة له. حيث من المنتظر أن ينتقل اللاعب الإيفواري إلى صفوف برشلونة الإسباني بعد نهاية عقده هذا الصيف مع الفريق الإيطالي.

وحسم ميلان بهذا الفوز صدارة الترتيب بـ 86 نقطة. متقدما بفارق نقطة على جاره إنتر ميلان الذي تغلب على سامبدوريا بثلاثية نظيفة أيضا.​​​​​​​

بالمقابل تجمد رصيد ساسولو عند 50 نقطة وأنهى موسمه في المركز الحادي عشر.