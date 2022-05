تتواصل هذه الأيام بمدينة جربة التونسية بطولة جربة المفتوحة الخامسة لكرة القدم لفئة قدامى اللاعبين في نسختها الخامسة، والتي تشهد مشاركة ثمانية فرق من بينها ثلاثة ليبية، وهي الترسانة وقدامى مصراتة والأصدقاء.

حيث استهلت لقاءات البطولة بأربع مباريات، فاز في الأولى قدامى جربة على ترجي جرجيس بخمسة أهداف مقابل هدفين؛ في حين فاز قدامى قرند ليون على قدامى مصراتة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post ليبيا تشارك في بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار