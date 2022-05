برغش: قرار الحضور الجماهيري في اجتماع مجلس الإدارة

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش لقناة ليبيا الأحرار إن مجلس الإدارة بصدد عقد اجتماع خلال الأيام القادمة لمناقشة حضور الجمهور لنهائيات الدوري والكأس.

وأضاف برغش أن قرار حضور الجماهير للنهائيات يتعلق بجهات أخرى منها المركز الوطني لمكافحة الأمراض حرصا من اتحاد اللعبة على سلامة الجماهير الرياضية؛ مضيفا أن الحضور الجماهيري للمباريات يمثل أهمية كبيرة ليس فقط في الجوانب الفنية، وإنما في الجوانب التسويقية أيضا والتي تسهم في الارتقاء بمستوى المسابقات المحلية.

