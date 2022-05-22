صلاح يحتفل بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع زوجته وابنتيه

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احتفل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بلقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع للأهداف. مع أسرته وابنتيه بعد نهاية مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من البريميرليغ .

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

Mo Salah wins the play maker award and the Golden boot 👏👏 What a season pic.twitter.com/Dii8mNrN2M — Football Daily (@footballdaily) May 22, 2022

كما توج ”صلاح“ بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022.

واحتفل ”صلاح“ مع زوجته وابنتيه ”مكة وكيان“ وسط ملعب أنفيلد التاريخي لليفربول، وأمام جماهير الريدز التي هتفت له طويلًا. بعد تتويجه بلقب الهدف رغم خسارة لقب الدوري الإنجليزي.

وتربع ”صلاح“ على صدارة قائمة هدافي ”البريميرليغ“، برصيد 23 هدفًا، بالمشاركة مع هيونغ سون مين لاعب توتنهام.

وأحرز ”صلاح“ هدفًا خلال فوز ليفربول 3 / 1 على ضيفه وولفرهامبتون. في حين سجل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام 5 / صفر على مضيفه نورويتش سيتي.

وكان ”صلاح“ توج بالجائزة للمرة الأولى موسم 2017 / 2018 بعدما سجل 32 هدفًا في البطولة آنذاك. ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد بنظام البطولة الذي يضم 20 فريقًا.

كما فاز ”صلاح“ بالجائزة للمرة الثانية في الموسم التالي، حينما تقاسمها مع السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول. والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال السابق برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

وأصبح ”صلاح“، ثالث لاعب يتوج بالجائزة للمرة الثالثة، بعد النجمين الإنجليزيين هاري كين وآلان شيرر. علمًا بأنه أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز.

ومازال النجم الفرنسي تيري هنري، نجم آرسنال المعتزل، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات.