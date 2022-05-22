منتخب ليبيا للقوة البدنية يستعد في معسكره ببنغازي استعدادًا لبطولة العالم للكبار بجنوب أفريقيا

بنغازي 22 مايو 2022 (وال)- دخل المنتخب الوطني للقوة البدنية في معسكر داخلي في مدينة بنغازي، استعدادًا لبطولة العالم للكبار open المقامة في مدينة سان سيتي بجنوب افريقيا بداية شهر يونيو.

هذا ويشرف على تدريبات المنتخب طارق مخلوف وعناصر المنتخب الخمسة هم:

1 . عدنان اطلوبة من نادي التحرير طرابلس.

2 . خليفة الحاسي من نادي الأخضر البيضاء.

3 . السني فنير من نادي مخلوف بنغازي.

4 . عبدالله هاجر من نادي مخلوف بنغازي.

5 . إسلام مرواس من نادي مخلوف بنغازي.

وسيُشارك رئيس الاتحاد الإتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقوة البدنية الذي سيُعقد قبيل انطلاق البطولة بيوم، وكذلك سيُشارك حكمان دوليان من ليبيا وهم: الدكتور رفيق الكوافي، والدكتور خالد مخلوف. (وال) ر ع/ ر ت

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