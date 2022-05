منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الإسكندرية

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في الإسكندرية تحضيرا لأولى مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا العام القادم بالكوت ديفوار تحت إشراف المدرب الفرنسي مارتنيز.

التدريبات شهدت التحاق لاعبي فريقِ الأهلي طرابلس بعد ختام المشاركة الإفريقية وهم محمد المنير ومؤيد جدور وأحمد التربى ونورالدين القليب، أما اللاعبون المحترفون في القائمة فسيلتحقون بالمنتخب فور وصوله إلى بنغازي.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيفتتح التصفيات الأفريقية بمباراة بوتسوانا مطلع يونيو بملعب بنينا في مدينة بنغازي ثم يلاقي منتخب غينيا الاستوائية في السادس من الشهر نفسه.

