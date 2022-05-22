لأول مرة منذ 11 عاما.. ميلان بطلاً للدوري الإيطالي

تمكن فريق أي سي ميلان -الأحد- من إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 11 عاما بعد فوزه خارج أرضه على ساسولو بنتيجة 3-0، في آخر جولات الدوري، بثنائية أوليفييه جيرو وهدف لفرانك كيسيه.

يذكر أن التعادل كان كافياً لميلان ليتوج بلقب الكالشيو، لكن بعد تسجيل جيرو هدفا في الدقيقة 17، بات الأمر مسألة وقت قبل انتزاع اللقب للمرة 19 في تاريخ النادي.

وفي الدقيقة 32 أضاف المهاجم الفرنسي جيرو هدفه الثاني بعد مجهود من رافائيل لياو، ليصبح فريق المدرب ستيفانو بيولي في طريقه للانتصار بغض النظر عما كان يفعله إنتر ميلان في سان سيرو.

وسجل كيسي الهدف الثالث بعد أربع دقائق، ليؤكد حسم اللقب بشكل نهائي. وبعد الاستراحة، كان موعد الاحتفال في إيميليا-رومانيا مع وجود الآلاف من مشجعي ميلان في مدرجات الفريق صاحب الأرض، والذين احتفلوا بانتهاء الانتظار الطويل لحصد لقب الدوري.

يشار إلى أن جماهير الميلان احتفلت بعد صافرة نهاية المواجهة بصخب كبير بالفوز باللقب بفارق نقطتين عن إنتر البطل السابق وصاحب المركز الثاني الذي فاز دون طائل يذكر بنتيجة 3-صفر على سامبدوريا في الوقت ذاته، لتقتحم الجماهير المبتهجة أرض الملعب لتحتفل مع اللاعبين والعاملين والجهاز التدريبي بإضافة لقب جديد بعد طول انتظار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية