علي فرج يفوز ببطولة العالم للاسكواش

تمكن لاعب الاسكواش المصري علي فرج -الأحد- وللمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، من إحراز لقب بطولة العالم للاسكواش، بعد انتصاره 3-2 على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً.

وتمكن فرج البالغ من العمر 30 عاما من حسم الفوز في 74 دقيقة بنتيجة 9-11 و11-8 و7-11 و11-9 و11-2.

يذكر أن “فرج” المصنف الثاني عالميا قد تفوق على “الشوربجي” في النهائي للعام الثاني على التوالي بعد أن تغلب عليه 3-1 في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين المصريين يسيطرون في السنوات الأخيرة على هذه اللعبة عالمياً ويتداولون على عرش هذه الرياضة، وقد تساوى فرج مع مواطنه رامي عاشور بثلاثة ألقاب لكل منهما ويتأخران بلقب واحد عن عمرو شبانة وهذا هو اللقب 13 لمصر في منافسات الرجال وتتأخر بلقب واحد عن الرقم القياسي لباكستان.

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