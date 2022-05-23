منتخب ليبيا داخل الصالات يتأهب لكأس العرب 2022

طرابلس 23 مايو 2022 (وال) يدخل مساء اليوم الأحد 22/5/2022 المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات في معسكر استعدادي داخلي بالعاصمة طرابلس ومنه إلى تربص خارجي بجمهورية مصر العربية تأهبا للمشاركة ببطولة كأس العرب في نسخته السادسة بالمملكة العربية السعودية والذي سينطلق بداية من 19/6/2022 وحتى التاسع والعشرون من ذات الشهر .

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم قد اختار 31 لاعبا كقائمة مبدئية، بقيادة المدرب الوطني”عبدالباسط النعاس” ويساعده اللاعب السابق والمدرب “أشرف الدرسي” -كاوية- وسيقومان بوضع القائمة النهائية المشاركة في البطولة،مكونة من خمسة عشر لاعبا. (وال ـ طرابلس) ف ح

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