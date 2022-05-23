قبل صافرة البداية .. حظوظ فرق المنطقة الشرقية حول صعودها لدوري الأضواء

بنغازي 23 مايو 2022 (وال)ـ أجرت وكالة الأنباء الليبية، استطلاعاً حول استعدادات وحظوظ الأندية المشاركة في الدوري السباعي، والذي ستنطلق جولات منافساته هذا اليوم بمدينة الزاوية غرب طرابلس.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال مدير مكتب الإعلام بنادي المروج السيد ” وئام أمطول” إن فريقه على أعلى درجة من الاستعدادت لمواجهات السباعي، والفوز في جولاته وذلك بحسب المعطيات والامكانيات التي وصل إليها فريق المروج .

ومن جانبه أعرب مدرب فريق نادي الأنوار ” سالم ميلاد” عن أمله في التفوق والفوز، مؤكدا أن فريقه قد تلقى تدريبات جيدة بمعسكره في مدينة طبرق منذ حوالي شهر، وأن استعدادات الفريق تشير إلى نتائج إيجابية بالدوري السباعي،كما أكد أن الفوز سيكون حليف لأكثر الفرق جدية واستعدادات.

ومن جانبه فقد قال مدرب فريق بنغازي الجديدة ” سالم الجلالي ” لوكالة الأنباء الليبية، والذي أفاد بأن نادي بنغازي الجديدة لم يدخر جهدا في الاستعداد لهذه المنافسة، من حيث اللقاءات التنشيطية الودية ومعسكرات التدريب والدعم الفني متمنياً لفريقه الصعود إلى الدوري الممتاز ونيل الفوز باستحقاق.

وحول مشاركة نادي الصقور قال مدرب الفريق “صالح رحيل” إن الفريق قد تلقى تمرينات جيدة، وهو الآن مستعد للدخول في جولات الدوري السباعي ومقارعة الفرق المشاركة، حيث التقى الفريق في وقت سابق بنظيره فريق التحدي وفريق الهلال ببنغازي بعد مكوث الصقور بها حوالي خمسة أيام.

وأكد مدرب فريق ” البرانس” حامد عبدالكريم،أن فريقه يتطلع إلى الفوز بهذا الدوري ونيل المركز الأول وذلك بالرغم من خروج كل الأندية من شهر رمضان الكريم، بدون تدريبات ولكن لن يكون ذلك عقبة أمام الفريق في الدوري السباعي متمنياً لفريقه الانتصار والعودة بالتأهل . ( وال ـ بنغازي) ع م

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