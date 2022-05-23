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ليفربول ينهي موسم البريمرليغ بالانتصار على وولفرهامبتون

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب أنفيلد في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الضيوف التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق عبر بيدرو نيتو، وسجل ساديو ماني التعادل للريدز في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وعزز محمد صلاح تقدم ليفربول في الدقيقة الرابعة والثمانين، مسجلاً هدفه الثالث والعشرين في صدارة ترتيب هدافي الموسم بالتساوي مع الكوري هيونج مين سون، قبل أن يسجل أندرو روبيرتسون الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليرفع ليفربول رصيده إلى اثنتين وتسعين نقطة في مركز الوصافة.

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قناة 218 الليبية

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