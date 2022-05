منتخبنا الوطني يشارك في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

أصبح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للاعبين المحليين واحدا من المنتخبات التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام في الجزائر العام القادم بعد زيادة عدد المنتخبات إلى ثمانية عشر منتخبا.

قرار المشاركة لمنتخبنا الوطني جاء بعد تعديل الاتحاد الإفريقي لعدد المنتخبات المشاركة في البطولة، لتصعد ثلاثة منتخبات عن اتحاد شمال إفريقيا وهي منتخبات الجزائر البلد المستضيف ومنتخب المغرب ومنتخبنا الوطني.

وبحسب الاتحاد الليبي لكرة القدم فإن مراسم قرعة البطولة ستسحب يوم الخميس السادس والعشرين من الشهر الجاري.

