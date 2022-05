الزاوية تستضيف اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم

يواصل الاتحاد الليبي لكرة القدم تحضيراته لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الذي سيكون بتاريخ الـ28 من شهر مايو الجاري في مدينة الزاوية، حيث جهز وفد يمثل الاتحاد الليبى لكرة القدم واللجنة التحضيرية الخاصة، زيارة إلى مقر بيت الثقافة بمدينة الزاوية الذى سيستضيف الاجتماع المنتظر، ونقلا عن الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم فإن الأمين العام للاتحاد “عبد الناصرالصويعى” وجه خطابا رسميا إلى جميع رؤساء اللجان العاملة بالاتحاد ورؤساء الاتحادات الرياضية الفرعية بشأن موافاته بتقارير عن النشاط الذى تشرف عليه فى نطاق اختصاصها خلال الفترة الماضية ليجري عرضها خلال الاجتماع القادم.

