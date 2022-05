يواصل فريق أبوسليم تدريباته اليومية في مقر النادي تحضيرا لملاقة فريق الهلال في دور الـ16 من منافسات بطولة كأس ليبيا لكرة القدم.

وستقام المباراة يوم الأحد القادم في ملعب مصراتة في تمام الساعة الرابعة والنصف إذ يسعى خلالها مدرب الفريق أكرم الهمالي للوقوف على إمكانيات لاعبيه واختيار التشكيل الأمثل للمباراة القادمة والوصول إلى ربع نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

