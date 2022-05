النعاس يختار القائمة الأولية لمنتخبات الصالات قبل المشاركة العربية

أعلن منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات عبدالباسط النعاس القائمة الأولية للمنتخب الذي سيدخل معسكرا داخليا تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في السعودية.

القائمة التي اختارها النعاس ضمت 31 لاعبا سيدخلون في برنامج تحضيري قصيرٍ في العاصمة طرابلس قبل الدخول في معسكرٍ آخر في مصر يسبق السفر إلى السعودية التي تستضيف المنافسات بمشاركة عشرة منتخبات عربية هي ليبيا والسعودية والمغرب والجزائر ومصر وموريتانيا والمنتخب الصومالي إضافة لمنتخبات فلسطين والكويت والعراق.

يشار إلى أن البطولة العربية ستنطلق بالسعودية في السابع عشر من شهر يونيو القادم.

المصدر: ليبيا الأحرار

