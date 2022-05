الخليفي يتحدث عن أهمية تجديد التعاقد مع النجم الفرنسي مبابي

في أول ظهور له بعد تجديد التعاقد مع النجم الفرنسي ” كليان مبابي” تحدث رئيس نادي باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” عن أهمية خطوة تجديد عقد مبابي حتى صيف 2025.

وقال الخليفي في مؤتمر صحفي إن التجديد لمبابي خطوة مهمة للدوري الفرنسي وإنه تحدث مع اللاعب وأكد له أن الخيار له في البقاء أو الرحيل، وإن فريق العاصمة الفرنسية يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أندية أوروبا في ظل وجود عدد كبير من نجوم العالم في صفوف الفريق.

من جانب آخر أكد “مبابي” أنه في عالم كرة القدم “هناك حقيقة التركيز على الحاضر دون التفكير في المستقبل”.

