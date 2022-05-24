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هيرتا برلين يحسم بقاءه ضمن منافسات البوندسليغا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم هيرتا برلين بقاءه ضمن صفوة كبار البوندسليغا بفوزه على هامبورغ بهدفين دون ردٍّ في إياب الملحق الفاصل لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وافتتح الهدف الأول لهيرتا ديدريك بوياتا في الدقيقة الرابعة، وعزز فريق العاصمة الألمانية التقدم بالهدف الثاني بحلول الدقيقة 63 عن طريق مارفين بلاتانهاردت .

وبهذه النتيجة، ضمِن هيرتا برلين البقاء الموسم المقبل في البوندسليغا بفوزه بمجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف، بعد خسارته ذهابًا بهدف دون ردٍّ، فيما سيتواجد هامبورغ لموسم جديد في دوري الدرجة الثانية منذ عام 2018.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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