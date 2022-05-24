نادال يستهل رولان غاروس بالفوز بجدارة

لستهل رافائيل نادال حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لبطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بفوزه بسهولة على الأسترالي جوردان تومسون بثلاث مجموعات دون ردٍّ.

وأنهى نادال المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، وعاد لحسم المجموعة الثانية التي أنهاها بالنتيجة ذاتها، قبل أن يواصل الماتادور سيطرته على المواجهة بإرسالات ساحقة حسم بها المجموعة الأخير بستة لاثنين، في مباراة تواصلت ساعتين ودقيقتين.

وبلغ اللاعب الإسباني الدور الثاني من البطولة وأصبح أمام انتصار واحد للوصول إلى ثلاثمائة فوز في مشاركاته التاريخية ببطولات الغراند سلام.

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