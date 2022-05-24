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نادال يستهل رولان غاروس بالفوز بجدارة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لستهل رافائيل نادال حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لبطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بفوزه بسهولة على الأسترالي جوردان تومسون بثلاث مجموعات دون ردٍّ.

وأنهى نادال المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، وعاد لحسم المجموعة الثانية التي أنهاها بالنتيجة ذاتها، قبل أن يواصل الماتادور سيطرته على المواجهة بإرسالات ساحقة حسم بها المجموعة الأخير بستة لاثنين، في مباراة تواصلت ساعتين ودقيقتين.

وبلغ اللاعب الإسباني الدور الثاني من البطولة وأصبح أمام انتصار واحد للوصول إلى ثلاثمائة فوز في مشاركاته التاريخية ببطولات الغراند سلام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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